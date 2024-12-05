Ефимов: право на реорганизацию участка в районе Академический выставят на торги

Столицей было выставлено на аукцион право реорганизации участка, который находится на юго-западе города в районе Академический, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадка расположена около станции метро «Академическая», между ул. Дмитрия Ульянова и ул. Кедрова.

«Город принял решение о комплексном развитии участка по адресу: Профсоюзная улица, владения 4-12. В ближайшее время право на его редевелопмент выставят на торги. На территории общей площадью свыше двух гектаров инвестор, которого определят на аукционе, сможет возвести современный жилой квартал, где появится 60 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 20 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 371 млн рублей. Благодаря реализации проекта в Академическом районе будет создано более 800 рабочих мест», — прокомментировал вице-мэр.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробности строительства на данном участке различных жилых и общественных объектов.

«Проектом предусмотрено строительство на участке жилья общей площадью 36 тыс. кв. м. Инфраструктуру квартала дополнят общественно-деловые объекты общей площадью 24 тыс. кв. м, включая офисы, отделения банков, гостиницу на 135 номеров, а также ТРЦ, магазины, кафе и рестораны», — пояснил он.

Помимо этого, по словам министра, сам участок благоустроят и озеленят, а также проложат дороги

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в городе по программе КРТ будет вестись реорганизация еще 7 участков. Их суммарная площадь составляет порядка 6,19 га.

По программе КРТ в столице на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляются дороги, строится жилье и вся нужная инфраструктура.