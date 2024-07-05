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Ефимов: подано напряжение для пусконаладки на станции метро «Потапово»

На завершающей стадии находятся строительно-монтажные работы на станции метро «Потапово». На тягово-понизительную подстанцию подали напряжение для проведения пусконаладочных работ, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент ведутся монтаж кровли станции и устройство верхнего строения пути, отделочные работы и установка инженерного оборудования. Кроме того, выполняется благоустройство прилегающей территории. „Потапово“ станет первой отапливаемой наземной станцией в Московском метрополитене. Общая готовность объекта — 85%», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что станцию запланировано открыть до конца текущего года.

Согласно новой технологии, на станции оборудуют крупное вентиляционное оборудование, что позволит увеличить подачу теплого воздуха. Использование на путевых стенах двойных стеклопакетов, дополнительное утепление вестибюлей позволит исключить проблемы с эксплуатацией и минимизировать теплоотдачу.

«Строители на 88% выполнили монтаж основного инженерного оборудования, а прокладку кабеля — на 85%. Запуск станции „Потапово“ позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Благодаря вводу объекта понизится загрузка улично-дорожной сети южной части Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что благодаря открытию станции метро «Потапово» 37 тыс. человек получат метро в пешей доступности и смогут экономить на дороге до 40 минут в день.