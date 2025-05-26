Ефимов: почти 900 горожан начали осмотр жилья по реновации на востоке столицы

Предложения равнозначных квартир в новостройках по программе реновации начали получать от города жители пяти старых домов в районах Перово и Богородское, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С середины мая к осмотру комфортных квартир в жилых комплексах, построенных по программе реновации, на востоке столицы приступили около 520 москвичей из домов на улицах Плющева, Мастеровой и Ивантеевской. Город предложил им жилье в доме 6А на Перовской улице в районе Перово и доме 13 в Погонном проезде в районе Богородское. Затем к ним присоединятся жители еще двух домов на улице Плющева. Таким образом, квартиры в двух новостройках получат примерно 900 горожан. В общей сложности, в этих двух районах по программе реновации планируется переселить почти 68 тысяч человек. В настоящее время для этих целей в Перове уже передано под заселение 13 жилых комплексов, в Богородском – три», – уточнил Ефимов.

Все участники программы реновации получают комфортное жилье с улучшенной отделкой и необходимым оборудованием. Квартиры отличаются удобной планировкой и, как правило, больше площадью. В них более просторные кухни и санузлы, шире коридоры, чем в освобождаемых.

«В новостройку в Погонном проезде переселяются 180 жителей пятиэтажки на Ивантеевской улице – дома 1, корпус 3. К осмотру квартир они приступили 15 мая. По всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом в новое жилье, будущие новоселы могут обращаться к сотрудникам Центра информирования. Он открылся на первом этаже заселяемого дома. Около 700 москвичей приступили к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе на Перовской улице, дом 6А. Так, 15 мая на осмотры пригласили жителей дома 5 на Мастеровой улице, 19 мая – горожан из дома 8 на улице Плющева, а в конце месяца ждут москвичей из корпусов 1 и 2 дома 10 на той же улице. Центр информирования для них расположен в соседней новостройке – доме 18 на улице Плеханова», – отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Жилой комплекс на Перовской улице расположен в пяти минутах ходьбы от расселяемых пятиэтажек, поэтому социально-транспортная инфраструктура останется привычной для будущих новоселов. Новостройка в Погонном проезде также расположена в шаговой доступности от старого дома, что позволит горожанам быстро адаптироваться на новом месте после переезда.

«В двух жилых комплексах на Перовской улице и в Погонном проезде суммарно предусмотрено 442 квартиры с готовой улучшенной отделкой общей площадью свыше 23 тысяч квадратных метров. Для удобства жителей в подъездах новостроек смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. На придомовых территориях провели комплексное благоустройство: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения. Во дворах оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для горожан. Для того чтобы переезд по программе реновации был более комфортным, город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль. Услугу можно заказать на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.