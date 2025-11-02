Ефимов: почти 400 жителей Богородского начали осмотр квартир в доме по реновации

Почти 400 жителей столицы из двух ветхих домов 10 и 10А на Миллионной улице начали осмотр новых квартир в ЖК по реновации в районе Богородское, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что расселяемые дома расположены примерно в 10 минутах ходьбы от нового ЖК.

«В районе Богородское для переселения по программе реновации передали четыре новостройки. Одна из них расположена по адресу: Краснобогатырская улица, дом 36. В нее переедут почти. 400 жителей двух старых пятиэтажек на Миллионной улице. Чтобы переезд был действительно комфортным, для участников программы на первом этаже новостройки открылся Центр информирования по переселению. Там жители смогут задать все интересующие их вопросы и заказать услуги суперсервиса „Переезд по программе реновации“. Всего в районе Богородское по действующей программе реновации предстоит расселить 144 дома, новые квартиры получат свыше 25 тыс. человек», — уточнил вице-мэр.

Городская инфраструктура для жителей не поменяется, так как рядом все также расположены образовательные учреждения, объекты здравоохранения, магазины, кафе и скверы.

«ЖК на Краснобогатырской улице состоит из двух корпусов и трех секций. В нем 176 квартир с улучшенной отделкой, их общая площадь достигает почти 11 тыс. кв. м. Три квартиры адаптировали для проживания маломобильных горожан: в них широкие коридоры, в санузлах предусмотрены поручни, а глазки и дверные ручки расположены на доступном уровне. Первые этажи многоквартирного дома нежилые, в будущем там откроются объекты социально-бытового назначения: аптеки, магазины, досуговые центры или другие предприятия. Это позволит создать для москвичей не только доступную городскую среду, но и рабочие места недалеко от дома», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Придомовая территория благоустроена. Также во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием и зону отдыха.

«Предложения равнозначных квартир город направил жителям двух старых пятиэтажек на улице Миллионной в конце сентября. С этого дня им стала доступна опция загрузки копий личных и правоустанавливающих документов для подготовки договора через суперсервис „Переезд по программе реновации“.

Определяться с выбором предложенных городом квартир участники переселения начали 21 октября. Большинство москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru, предпочитают выбирать дату и время осмотра нового жилья дистанционно через суперсервис. Кроме того, цифровой помощник позволяет зарезервировать день подписания договора и, если это необходимо, записаться к нотариусу, чтобы заверить документ», — резюмировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.