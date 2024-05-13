Ефимов: почти 40 тыс жителей запада Москвы получат новые квартиры по реновации

На западе столицы проектируют и строят около 1,1 млн кв. м жилья. Квартирами благодаря 47 новостройкам обзаведутся около 40 тыс. жителей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройки для программы реновации располагаются в восьми районах Западного административного округа. 37 из них площадью более 822 тыс. кв. м находятся на месте расселенного жилья. С начала этого года передали под заселение 5 новостроек в районах Можайский, Фили-Давыдково и Филевский парк», — сказал Ефимов.

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, на данный момент под переселение на западе Москвы передали 37 домов.

«Жителям 151 дома предоставлены в них квартиры с улучшенной отделкой согласно стандартам программы реновации, при этом более 6,8 тыс. семей уже отпраздновали новоселье. Кроме того, в округе завершен демонтаж 58 домов, еще 19 домов полностью расселены. В ЗАО ведется строительство 21 нового многоквартирного дома, в том числе 15 из них расположены на месте сноса ранее расселенных домов», — рассказал Левкин.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 млн жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов. В 2023 году в городе под заселение передали 59 новостроек, которые обеспечили жильем 47 тыс. москвичей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Москве удвоился объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья — с 3 до 5 млн кв. м в год. Подробнее об этом и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.