Ефимов: почти 30 масштабных инвестпроектов реализуют на юге Москвы

В рамках выполнения масштабных инвестиционных проектов (МаИП) город передал инвесторам и застройщикам в аренду земельные участки совокупной площадью свыше 37,8 га. На этих территориях будут возведены общественно-деловые, промышленные, спортивные, образовательные и иные объекты, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов играет важную роль в развитии столицы. Благодаря строительству коммерческой недвижимости, производств и зданий для размещения социальных объектов создаются рабочие места и улучшается инфраструктура районов. Сейчас на территории Южного административного округа девелоперы и застройщики реализуют 26 МаИП, для которых выделено более 37,8 га земли», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что суммарная площадь строящихся объектов будет составлять порядка 700 тыс. кв. м.

Масштабные инвестиционные проекты осуществляются в столице с 2016 года и служат одним из основных инструментов стимулирования городской экономики. В частности, на юге Москвы уже завершены два проекта, а еще два находятся на различных стадиях строительства. Для этих четырех проектов город выделил инвесторам 8 га земельных ресурсов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно выполняются масштабные инвестиционные проекты, направленные на поддержку промышленности и формирование новых рабочих мест для москвичей. Например, в районах Бирюлево Западное и Нагатино-Садовники уже запущены производство кузовных деталей для легковых автомобилей и инженерный центр по разработке электронных компонентов для автотранспорта.

Еще два МаИП в Бирюлеве Западном — производство обуви и корпус по изготовлению кондитерских изделий — в настоящий момент возводятся. Общая площадь четырех объектов превысит 103 тыс. кв. м, там смогут трудоустроиться более 2,3 тыс. жителей столицы.

Масштабные инвестиционные проекты помогают достичь более сбалансированного развития районов столицы. Назначение возводимых объектов определяется с учетом потребностей жителей. В местах, где ощущается нехватка рабочих мест, магазинов или спортивных площадок, строятся производственные, общественно-деловые, торговые и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, особый акцент при реализации МаИП делается на развитии социальной инфраструктуры. На юге Москвы на различных этапах реализации находятся восемь таких проектов. Шесть из них — это школы и детские сады, которые в общей сложности смогут принять 7,1 тыс. детей. Они будут построены в районах Бирюлево Восточное, Даниловский и Москворечье-Сабурово.

«Современные учебные заведения создадут комфортную среду для обучения и всестороннего развития юных москвичей. Кроме того, в Москворечье-Сабурове появится объект здравоохранения, а в Царицыне — культурно-досуговый комплекс. Для строительства этих объектов выделено 11,2 га земли, их общая площадь составит около 70 тыс. кв. м», — сказала Соловьева.

К примеру, между 1-м и 2-м Котляковскими переулками планируется создать один из крупнейших в столице образовательных комплексов. Его мощности рассчитаны на 2,5 тыс. школьников и 500 воспитанников детского сада. Рядом будет обустроен школьный спортивный кластер с многофункциональным стадионом, включающим площадки для футбола, волейбола и тенниса. Вокруг предполагается разместить беговую дорожку, а также зоны для воркаута и яму для прыжков в длину.

Для возведения многофункциональных комплексов на юге столицы выделено порядка 11,5 га земли. В результате здесь появятся общественно-деловые и торговые пространства общей площадью более 490 тыс. кв. м. Так, в районе Бирюлево Восточное инвестору предоставлено 0,3 га для строительства семейного досугового центра, в котором разместятся магазины и предприятия сферы услуг.

Строительство всех зданий и сооружений ведется под наблюдением Мосгосстройнадзора. На данный момент в стадии строительства находятся восемь МаИП. Суммарно на этих объектах инспекторы комитета провели уже более 30 выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие выполненного объема и примененных материалов утвержденным проектным решениям.