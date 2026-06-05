Ефимов: почти 270 тыс москвичей получили предложения квартир по реновации

С момента старта программы реновации в столице процесс переселения охватил почти 269 тыс. жителей, рассказал на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С начала реновации город передал под заселение 472 новостройки.

«Предложения равнозначных квартир в них получили почти 269 тыс. жителей более 1,5 тыс. старых домов. Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, получают уведомления о начале переселения в личном кабинете. В большинстве случаев квартиры по программе реновации предоставляются будущим новоселам в жилых комплексах, возведенных поблизости от их старых домов», — передает слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

Участников программы на всех этапах сопровождают специалисты департамента городского имущества, которые работают в центрах информирования на первых этажах заселяемых новостроек. Граждане могут обратиться к ним по всем вопросам, связанным с оформлением документов на новое жилье, — от осмотра квартир и подписания согласия на переселение до заключения договора.

«Всего правообладателями комфортной недвижимости стали уже более 241 тыс. участников программы. Больше всего современных жилых комплексов, в которые уже переехали или продолжают переезжать горожане, расположено на востоке столицы. Договоры на комфортное жилье в 76 новостройках здесь заключили уже около 40,5 тыс. жителей. На юго-востоке документы на равнозначные квартиры в 70 зданиях оформили почти 40 тыс. горожан. На северо-востоке новое жилье в 65 комплексах получили свыше 29,2 тыс. москвичей», — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Все участники программы реновации могут воспользоваться помощью города при переезде в новое жилье. Для этого можно обратиться в центр информирования для переселенцев или оставить заявку онлайн на портале mos.ru.

В департаменте градостроительной политики столицы уточнили, что после заключения договора будущим новоселам остается только собрать свои вещи в старом доме и переехать в новую современную квартиру с улучшенной планировкой в новом ЖК.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что пять новостроек возвели по программе реновации меньше чем за год благодаря современным префаб-технологиям и крупномодульному строительству.