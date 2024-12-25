Ефимов: почти 1,8 тыс жителей столицы в 3 округах начали переезжать по реновации

Около 1,8 тыс. жителей трех столичные округов начали переселение по программе реновации в последнюю неделю уходящего года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переезд в новые квартиры начали жители девяти домов, расположенных на севере, востоке и северо-востоке столицы.

«В современные жилые комплексы по программе реновации на северо-востоке, востоке и севере столицы начинают переселяться около 1,8 тысячи горожан. Таким образом, число расселяемых в Северном административном округе домов вырастет до 90, в Восточном — до 194, а в Северо-Восточном — до 87. Суммарно по программе реновации в этих округах планируют переселить более 405 тысяч человек из 2076 старых домов», — объяснил вице-мэр Ефимов.

Все новые дома, построенные в рамках программы реновации, отвечают требованиям доступной среды. На первых этажах расположены коммерческие помещения, предназначенные для магазинов, кафе, ПВЗ, аптек и иных объектов инфраструктуры соцназначения.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями реализации программы реновации на территории столицы.

«На данный момент письма с предложениями равнозначных квартир получили тысяча жителей четырех домов в Бескудниковском и Головинском районах, почти 380 горожан из двух старых зданий в Бутырском районе и столько же жителей в районе Соколиная Гора. К осмотру предлагаемого городом жилья они смогут приступить в следующем году, когда на первых этажах новостроек для них откроются центры информирования по переселению. В них профильные специалисты будут консультировать участников реновации по всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом», — прокомментировал он.

Также напомним, что дома по реновации передаются под заселение новым жильцам уже с полной отделкой в квартирах.

Как сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики, министр правительства Москвы Владислав Овчинский, две новостройки по реновации расположены в Головинском районе, еще по одному — в Бескудниковском, Бутырском и районе Соколиная Гора.

«В общей сложности в новостройках оборудовали 919 квартир суммарной площадью более 53 тыс. кв. м. ЖК располагаются в районах с развитой инфраструктурой. В пешей доступности от них находятся станции метро, МЦК и МЦД, школы, детские сады и городские поликлиники», — резюмировал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что все новостройки, которые строятся в рамках реновации, будут обеспечены нужной инфраструктурой.