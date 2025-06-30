Ефимов: почти 18 тыс человек в ЮЗАО получили новые квартиры по реновации

Почти 18 тыс. горожан на юго-западе столицы получили новые квартиры по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жителям из 101 ветхого дома было предоставлено новое комфортное жилье. Первыми предложения равнозначных квартир в 2018 году получили около 270 москвичей из трех трехэтажных зданий на ул. Краснолиманская в районе Южное Бутово.

«Переселение по программе реновации началось на юго-западе Москвы в 2018 году. За это время договоры на жилье в новостройках заключили почти 18 тысяч москвичей из 101 старого дома. Всего в округе город передал для переселения участников программы реновации 42 жилых комплекса. В общей сложности в ЮЗАО планируется переселить более 116 тысяч москвичей из 512 старых домов», — добавил вице-мэр.

На сегодняшний день переселение по программе реновации затронуло жителей каждого пятого дома, включенного в программу.

«В районе Коньково договоры на квартиры в новостройках заключили почти 4 тыс. москвичей из 18 старых зданий. В Академическом и Зюзине документы на новое жилье оформили около 3,5 тыс. горожан из 17 и 18 домов соответственно. Примерно по 1,6 тыс. участников программы реновации получили ключи от нового жилья в районах Котловка и Обручевский», — подчеркнула министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

На первых этажах заселяемых жилых комплексов открываются магазины, предприятия сферы услуг, городские организации. Рядом с новостройками создают необходимые объекты социальной инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году владельцами квартир по программе реновации стали 18 тыс. москвичей.