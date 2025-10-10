Ефимов: почти 150 горожан начали переселение в дом по реновации на ул Тайнинской

В Лосиноостровском районе жителям ветхого пятиэтажного дома предложили комфортные квартиры в новостройке, построенной по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Старый дом находится на ул. Осташковской. Новостройка разместилась по адресу: ул. Тайнинская, д. 11.

«К переселению в жилой комплекс, расположенный по адресу: улица Тайнинская, дом 11, приступили почти 150 горожан из дома 12 на Осташковской улице. Всего в этом году осматривать новые квартиры в жилых комплексах по программе реновации в Лосиноостровском районе начали около 520 человек из трех старых зданий. Помимо новостройки на улице Тайнинской, город передал для участников программы реновации жилой комплекс на улице Изумрудной. Всего в этом районе по программе реновации планируют переселить около 12,2 тысячи москвичей из 68 старых домов», — уточнил вице-мэр.

Известно, что Москва предоставляет участникам программы комфортное жилье с готовым ремонтом. Метраж новых квартир больше, чем у прежних, за счет просторных кухонь, коридоров и санузлов.

«Предложения равнозначного жилья в новостройке на ул. Тайнинской горожане из пятиэтажки на ул. Осташковской получили в конце августа. Определяться с выбором квартир они начали 17 сентября, когда на первом этаже соседнего ЖК для участников программы открылся Центр информирования. Его сотрудники помогают оформить документы на новое жилье и отвечают на вопросы, связанные с переселением», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Помимо этого, новоселы смогут посещать прежние образовательные и медицинские учреждения, магазины, кафе и спортивные клубы, поскольку новостройка находится в непосредственной близости от ветхого дома.

«В новостройке на ул. Тайнинской 84 квартиры общей площадью около 5 тыс. кв. м. Жилой комплекс возвели с учетом принципов безбарьерной среды. В подъезде широкие коридоры, а вестибюль и лифтовой холл расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворе пешеходные дорожки спроектировали так, чтобы удобно было передвигаться маломобильным москвичам. Первый этаж новостройки нежилой — в будущем там откроются объекты социально-бытового назначения», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили девять новых площадок.