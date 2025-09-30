Ефимов: почти 140 детских и спортплощадок оборудовали по реновации в СВАО

Во дворах новостроек в Северо-Восточном административном округе Москвы для реализации программы реновации было оборудовано 138 детских и спортивных площадок, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что часть детских площадок разделена по возрастам. В зависимости от проектов на них появились игровые комплексы, горки, качели, песочницы, качалки и другие объекты. В спортзонах разместили тренажеры на разные группы мышц, а также оборудовали площадки для занятий командными видами спорта.

«На северо-востоке столицы с начала реализации программы реновации возведено 57 новостроек. В них свыше 12 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой. Придомовую территорию комплексно благоустроили. Возле жилых комплексов создали 63 зоны для тихого отдыха, а также 138 детских и спортивных площадок с безопасным прорезиненным покрытием: 74 — для детей, а 64 — для спорта. Это не только повышает качество жизни, но и превращает придомовые территории в настоящие центры притяжения для местных жителей», — отметил вице-мэр Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о том, где именно появились площадки.

«В районе Южное Медведково появилось 24 площадки, из них 3 детские и 2 спортивные оборудовали у дома 25, корп. 1, на улице Молодцова. 22 площадки разместили в Лосиноостровском районе, а еще 19 — в Бабушкинском. Кроме того, у новостройки в Северном районе по адресу: Долгопрудная аллея, дом 14, корп. 1, на придомовой территории обустроили 6 детских, 2 спортивные площадки и 1 зону отдыха. Это самое крупное досуговое пространство среди всех новостроек в округе», — прокомментировал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.