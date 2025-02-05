Ефимов: почти 14 млн кв м недвижимости построено в Москве в 2024 году

В 2024 году в Москве было построено около 14 млн кв. м недвижимости, а лидерами оказались ТиНАО. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 2024 год в столице построено и введено в эксплуатацию порядка 14 млн кв. м недвижимости, из которых 6,5 млн — жилье. Лидерами по вводу стали ТиНАО, где возвели 397 объектов площадью более 3,3 млн кв. м. В ушедшем году в городе также появилось 307 объектов административной, коммерческой, социальной и деловой инфраструктуры общей площадью свыше 3,5 млн кв. м», — рассказал Ефимов.

Объем строительства в столице за прошлый год превысил запланированные показатели. Финансирование проектов осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств. Это позволяет дополнять жилые кварталы объектами социальной, коммерческой и деловой инфраструктуры. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, инвесторы принимают активное участие в развитии образовательной инфраструктуры.

«В прошлом году, по уточненным данным, они построили 35 школ и детских садов. Например, в ТиНАО появилось 6 школ совокупной площадью более 125 тыс. кв. м. для более чем 6 тыс. учеников. В городе также возводят торгово-развлекательные и деловые комплексы, благодаря которым появляются новые рабочие места», — сказал Овчинский. Он добавил, что также девелоперы в разных городских районах развивают спортивную инфраструктуру.

Качество строительства находится под строгим контролем. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет государственного строительного надзора проводит регулярные проверки на всех этапах строительно-монтажных работ.

В 2024 году было проведено 15 тыс. контрольно-надзорных мероприятий. В 2,9 тыс. из них принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз. Они проверили 1321 объект капитального строительства и выполнили свыше 21,6 тыс. государственных работ для того, чтобы гарантировать безопасность и надежность зданий и сооружений после их ввода в эксплуатацию, заявили в Мосгорстройнадзоре.