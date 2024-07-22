Ефимов: почти 14 км дорог проложат в Москве в рамках 25 проектов КРТ

В Москве еще 25 площадок ждет реорганизация по программе комплексного развития территорий (КРТ), проекты уже утверждены. Там построят около 14 км дорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проектам комплексного развития территорий строят жилые дома, социальные и коммерческие объекты, а также всю сопутствующую инфраструктуру. В рамках реорганизации 25 площадок общей площадью около 265 га, по которым утверждены проекты планировки территорий, построят почти 14 км дорог», — сказал Ефимов.

По его словам, это улицы местного значения, внутриквартальные проезды и наземные пешеходные переходы. Также пройдет реконструкция около 2 км магистральных дорог.

Строительство новой улично-дорожной сети охватит 21 район, расположенный во всех округах Москвы.

«Масштабное развитие улично-дорожной сети проведут на части бывшей промзоны „Кунцево“. По проекту здесь реконструируют Молодогвардейскую улицу и расширят проезжую часть протяженностью 0,6 км — до 23,75 м. Также на участке построят 3 проектируемых проезда местного значения общей протяженностью 0,78 км, организуют 16 наземных пешеходных переходов, в том числе за пределами проекта КРТ», — заявил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что участки природных территорий в экс-промзоне ждет благоустройство. На площади 1,47 га озеленят внутриквартальные территории, пешеходные зоны и проезды. Еще там появятся велодорожки и автопарковки.

По программе КРТ возводят многофункциональные городские кварталы — на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляются дороги, жилье и инфраструктура. Сейчас в Москве идет реализация 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. Проработку проектов ведут по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.