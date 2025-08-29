Ефимов: почти 10 га земли выделено в Мневниковской пойме для строительства соцобъектов

С начала года в Мневниковской пойме на северо-западе столицы началась реализация 3 МаИП, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МаИП – это особый статус, который могут получить инвесторы для строительства объектов, направленных на развитие столичной инфраструктуры и создание рабочих мест.

«В Мневниковской пойме продолжается активное градостроительное развитие. Здесь возводят новый район с современной инфраструктурой и двумя кластерами: спортивным и общественно-деловым. С начала 2025 года девелоперам выделено почти 10 гектаров земли для реализации трех масштабных инвестиционных проектов. Они построят многофункциональные центры и спортивный комплекс общей площадью около 130 тысяч квадратных метров», – уточнил вице-мэр.

Договоры аренды с городом инвесторы заключили в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

«Два участка общей площадью 3,8 гектара предоставлены для возведения общественно-деловых комплексов. В их составе, помимо офисных помещений, инвесторы смогут разместить кафе и рестораны, магазины, а также отделения банков и другие сервисные службы. Более шести гектаров выделено для строительства Центра подготовки сборных команд России по футболу. Проектом предусмотрено размещение четырех полноразмерных футбольных полей, а также двух корпусов – основного и вспомогательного», – прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/infrastruktura-dlya-zhizni).