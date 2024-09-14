Ефимов: победитель торгов займется редевелопментом участка Дмитровского шоссе

По итогам аукциона Москва заключила с инвестором договор о комплексном развитии территории (КРТ) участка площадью 1,98 га, располагающегося на севере города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту, в течение шести лет на участке появится современный деловой квартал, где смогут трудоустроиться примерно 4,6 тыс. горожан. Инвестиции в редевелопмент территории составят почти 40 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,8 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Договор о реорганизации территории заключили с входящей в ГК COLDY компанией ООО «Константа». Участок располагается рядом со станцией метрополитена «Верхние Лихоборы» по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 62, стр. 5. На данный момент на площадке расположены устаревшие объекты, в том числе автосервис, автомойка и автозаправка.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, инвестор должен построить порядка 160 тыс. кв. м общественно-деловых объектов.

«На участке появится гостиничный комплекс на 250 номеров, спортивные и торговые центры, отделения банков, а также магазины, рестораны и кафе. В новом деловом квартале проложат дороги и проведут благоустройство», — отметил Гаман.

Сейчас инвестором прорабатывается градостроительная документация.

Как пояснил оперативный директор COLDY Алексей Синявский, в течение 20 лет работы компания накопила компетенции, которые позволяют ей работать комплексно и развивать масштабные проекты, применяя уникальный опыт в сфере преобразования депрессивных территорий.

«Компания приняла стратегическое решение участвовать в торгах на право комплексного развития участка в Бескудниковском районе и стала победителем. Это будет первый проект COLDY в сегменте КРТ, который позволит интегрировать в жизнь города неэффективно используемую территорию», — рассказал Синявский.

Он добавил, что благодаря созданию общественно-делового кластера район оживится и станет новой инфраструктурной точкой притяжения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что более 80% проектов комплексного развития территорий предполагают возведение недвижимости вблизи крупных транспортных объектов.