Ефимов: по программе КРТ в ЗелАО создадут научно-производственный кластер

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Крюково, расположенном в ЗелАО, реорганизуют неэффективно используемый участок площадью 27,58 га. Проект соответствующего решения опубликовали на портале правительства Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 27,58 га в районе Крюково запланировано строительство научно-производственного кластера. Он объединит разные предприятия и организации. Всего здесь будет возведено 338 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в комплексное развитие площадки оцениваются в 61,42 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,4 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря реализации проекта в Зеленограде появится больше 4,8 тыс. новых рабочих мест.

Участок располагается вблизи станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково» по адресу: 687-й проезд, Кутузовское шоссе.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, вместо устаревших объектов на площадке возведут 80 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиницу площадью 10 тыс. кв. м, а также 258 тыс. кв. м производственно-складских объектов.

«Здесь появятся офисы, фитнес-клубы, магазины, кафе и отделения банков. Территорию благоустроят и проложат дороги», — рассказал Гаман.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Работу ведут в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.