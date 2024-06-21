Ефимов: по программе КРТ в Москве возведут 30 гостиниц

Возведение 30 гостиниц запланировано на незастроенных и неэффективно используемых территориях, а также на участках бывших промзон, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Самое большое число гостиниц планируют возвести на северо-востоке города — 9 объектов площадью 326 тыс. кв. м. На востоке построят 5 объектов общей площадью 85 тыс. кв. м, а на юге — также 5 гостиниц, общая площадь которых составит 163 тыс. кв. м.

«Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий, 29 из них предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью свыше 791 тыс. кв. м. В совокупности они будут рассчитаны более чем на 7 тыс. номеров. Будущие гостиницы появятся на юге, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке, севере, северо-западе и северо-востоке города, а также в Зеленограде и ТиНАО», — уточнил заммэра.

Известно, что одну из самых крупных гостиниц собираются построить в столичном районе Ростокино.

«Компания АО „Интел-Групп“, с которой по итогам открытого аукциона город заключил договор о редевелопменте территории, реорганизует участок площадью пять гектаров и построит там деловой квартал с гостиничным комплексом площадью 72,1 тыс. кв. м на тысячу номеров. Один из самых маленьких объектов — площадью до 10 тыс. кв. м — предусмотрен в проекте решения о КРТ в районе Южное Бутово», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Москва является одним из ведущих туристических центров. Именно поэтому в городе каждый год улучшается инфраструктура, которая предполагает развитие гостиничного бизнеса, поддержку предпринимателей, работающих в сфере туризма, и увеличение номерного фонда.

По программе КРТ в городе возводятся многофункциональные кварталы. Вместо бывших неэффективно используемых участков и промзон проектируют комфортное жилье, дороги всю необходимую инфраструктуру.