Ефимов: по программе КРТ в столице реализуют еще 13 проектов

В июне столицей было опубликовано порядка 13 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ), сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь проектов насчитывает почти 70 га.

«В рамках 13 проектов редевелопмента планируется построить почти 2,2 млн. кв. м. недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 574 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 13,7 млрд рублей. Благодаря реализации проектов создадут более 34 тыс. рабочих мест», — уточнил заммэра.

Пять площадок расположены на юге Москвы, две — на западе города. По одному участку — на востоке, северо-востоке, юго-востоке, юго-западе Москвы, а также в центре и Зеленограде.

Также известно, что город направил правообладателям участков и расположенной в их границах недвижимости письма с предложениями о заключении договоров о КРТ.

«Предусмотрено возведение около 890 тыс. кв. м. жилья. Также на участках расположится более 1,2 млн кв. м. общественно-деловой недвижимости и 35 тыс. кв. м. современных производств», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что наиболее маленькая площадка находится в районе Академический. Ее площадь составляет порядка 0,9 га. Самая большая территория возведена на части бывшей промзоны «ЗИЛ». Ее площадь почти 30 га.

По программе КРТ в городе создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся нужная инфраструктура.