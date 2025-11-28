Ефимов: по проекту КРТ на юге столицы реорганизуют два участка

В районах Москворечье-Сабурово и Царицыно, которые находятся в Южном административном округе столицы, в соответствии с проектом комплексного развития территорий (КРТ) планируется реорганизовать два участка, используемых неэффективно. Соответствующий проект документа опубликован на официальном портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реорганизация двух участков общей площадью 9,4 га в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно позволит построить на них более 103 тыс. кв. м недвижимости. Подавляющий объем застройки — 101,2 тыс. „квадратов“ — составит жилье для программы реновации, которое возведут на Котляковской улице. В двух новостройках будет более 860 квартир с готовой улучшенной отделкой. Их ориентировочная общая площадь составит свыше 59 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что новое жилье получат свыше 1800 москвичей. На реализацию проекта отводится шесть лет.

Участки находятся вблизи Варшавского шоссе и Московского скоростного диаметра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, рядом с новыми жилыми корпусами будет расположено здание ГБУ «Жилищник» площадью 1,8 тыс. кв. м. Это позволит создать 330 рабочих мест.

«В свою очередь, участок на Кантемировской улице вблизи реки Чертановки отведут под комплексное благоустройство, включающее в том числе организацию удобной локальной улично-дорожной сети», — пояснил Овчинский.

В рамках программы КРТ на местах бывших промышленных зон, а также на неэффективно используемых и пустующих территориях формируются привлекательные городские пространства, которые гармонично вписываются в городскую среду. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и реализации находится 336 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью более 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.