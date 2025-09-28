Ефимов: пять административно-деловых центров строят в районе Филевский Парк за счет инвесторов

В столичном районе Филевский Парк за счет частных инвестиций возводят пять административно-деловых центров, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Деловая инфраструктура в городе появляется для привлечения инвестиций, повышения деловой активности, улучшения условий ведения бизнеса и формирования комфортных зон для работы и развития компаний.

«Общая площадь офисных зданий, которые возводят в Филевском Парке за счет средств инвесторов, составит почти 130 тыс. кв. м. Самое большое из них площадью 43,3 тыс. кв. м появится по адресу: улица Заречная, владение 2/1. Строение будет представлять из себя 17-этажную башню, в которой офисная часть займет 26,1 тыс. кв. м. Сдать объект в эксплуатацию планируют в этом году», — сказал вице-мэр Ефимов.

Бизнес-центр PORTA сложной геометрической формы с остроугольным завершением, обращенным в сторону Москвы-Сити, строит девелопер FORMA.

«Общая площадь фасадов составит 16 тысяч квадратных метров. 77% от этого объема займут панорамные окна с видом на набережную и городские достопримечательности. На данный момент здание находится на финальной стадии строительства. Генеральный подрядчик завершает устройство фасада, монтаж внутренних инженерных систем и лифтового оборудования. Параллельно идет благоустройство прилегающей территории, формирующее новое общественное пространство столицы с зонами для работы и отдыха под открытым небом. Общая готовность проекта составляет 90%», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Все этапы строительства объектов деловой инфраструктуры в районе Филевский Парк контролирует Мосгосстройнадзор.

Возведение современных деловых комплексов способствует экономическому росту города, повышению конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест.