Ефимов: первую очередь центра «Бизнес Сити» заканчивают возводить в Коммунарке

Завершается строительство инвестором первого корпуса многофункционального офисно-делового центра «Бизнес Сити» в деревне Мамыри района Коммунарка Новой Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ходе развития территорий Троицкого и Новомосковского административных округов город придерживается принципа сбалансированной застройки. Наряду со строительством жилья здесь возводят социальные объекты, развивают транспортную инфраструктуру и создают рабочие места. Так, благодаря появлению бизнес-центра площадью 21,4 тыс. кв. м в районе Коммунарка создадут около 1 тыс. рабочих мест. Завершить строительство планируется до конца 2024 года», — заявил вице-мэр.

На 8 из 9 этажей бизнес-центра расположатся офисы. Чтобы работникам было удобнее, здание оборудуют 6 лифтами, а на подземном этаже будет паркинг. Также здесь откроются общественные помещения и кафе. Застройщик — ООО «Корбис-М».

По окончании основных работ строители благоустроят прилегающую территорию: там появятся тротуары, пешеходные зоны и скамейки. Еще пройдет озеленение деревьями и кустарниками, газонами и цветниками. К бизнес-центру можно будет подъехать с дублера Калужского шоссе. У здания достроят открытую парковку на 130 автомобилей.

По словам главы департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина, в Новой Москве работают свыше 220 крупных, средних и малых промпредприятий. Инвесторы активно вкладывают средства в создание технопарков и индустриальных парков в Новой Москве.

«Множество вакансий также сформировалось в последние годы в сегменте потребительского рынка и услуг на предприятиях малого бизнеса, арендовавших помещения на первых этажах новых жилых комплексов. Открывшиеся здесь магазины, кафе, пекарни, аптеки, офисы, ателье, мастерские, центры досуга и творчества дали городу более двух десятков тысяч дополнительных рабочих мест», — отметил Жидкин.

Потенциальных жителей ТиНАО может привлечь возможность устроиться на работу рядом с домом. Количество рабочих мест здесь с момента присоединения округов к Москве выросло втрое и превысило 290 тыс.