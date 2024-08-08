Ефимов: переселение по программе реновации затронуло около 168 тыс москвичей

На сегодняшний день около 168 тыс. москвичей переезжают или уже переехали в 322 жилых комплекса, которые были построены по программе реновации, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Первые москвичи переехали в новые квартиры по программе в феврале 2018-го. За 7 лет действия программы в столице построили 322 жилых комплекса общей площадью 4,5 млн кв. м.», — отметил Ефимов.

Он подчеркнул, что новое жилье позволит расселить жителей более 1 тыс. старых домов. Сегодня переселение москвичей завершено в 6 городских районах — Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе.

Заммэра добавил, что сейчас в рамках реализации программы ведется проектирование и возведение еще 464 домов общей площадью 9,1 млн кв. м.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что особенно высокие темпы переселения горожан по программе реновации пришлись на последние 3 года. С начала текущего года уже более 21,7 тыс. москвичей получили комфортное жилье и современную инфраструктуру.

Для строительства домов по столичной программе реновации подобрано 623 площадки общей мощностью около 10,2 млн кв. м. Здесь создадут городскую среду нового качественного уровня.

Программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года. Она затронет около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Более подробную информацию о столичной программе можно найти на портале mos.ru.