Ефимов: отменены повышенные инвестплатежи при возведении коммерческих объектов

В Москве приняты дополнительные меры для поддержки девелоперов, планирующих реализовывать проекты реконструкции и строительства зданий в Москве. Им теперь не нужно вносить повышенный инвестплатеж как за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК), так и внутри него, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«До принятия нововведений в первый год аренды земельного участка для строительства или реконструкции коммерческих объектов инвесторы вносили дополнительный повышенный платеж, размер которого зависел от площади здания. В 2019 году он был отменен за пределами Третьего транспортного кольца, а в 2024 году льгота распространилась на территорию всей столицы. Исключение составляют жилые проекты и гостиницы», — рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому девелоперы создадут новые рабочие места, а также сократят расходы на строительство объектов, которые способствуют развитию городской инфраструктуры.

На протяжении текущего года внутри Третьего транспортного кольца поэтапно отменяли повышенный инвестиционный платеж при возведении различных объектов. Изначально это касалось офисных комплексов, а затем в список вошли гаражи, торговые комплексы, здания с помещениями для страховой и банковской деятельности.

«С 2019 года, когда платеж был отменен для девелоперов, которые строят коммерческую недвижимость за пределами Третьего транспортного кольца, такой возможностью воспользовались инвесторы, реализующие около 100 проектов», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что проекты подразумевают строительство торговых и офисных объектов, логистических комплексов, промпредприятий, учреждений спорта, культуры и образования суммарной площадью более 4,5 млн кв. м.

Начиная с апреля текущего года, внутри ТТК мерой поддержки воспользовались уже 6 инвесторов, реализующих проекты реставрации и приспособления исторических зданий для современного использования, а также возводящих новые офисы здания площадью порядка 26,7 тыс. кв. м.