Ефимов: осенью квартиры по реновации получили более 14 тыс москвичей

Более 14,1 тыс. жителей Москвы из 12 округов с сентября по ноябрь оформили документы на равнозначное жилье в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Осенью договоры на квартиры по программе реновации заключили более 14,1 тыс. москвичей. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторая половина года в целом оказалась более активной по оформлению документов на новое жилье, даже при условии, что пока рано подводить итоги декабря. В первом полугодии ключи от квартир получили около 18,5 тыс. москвичей, а во втором — уже почти 26,5 тыс., что на 44% больше», — отметил Ефимов.

Участникам программы город предоставляет комфортабельное жилье в тех же районах, где они жили раньше. Новые дома, по возможности, строятся недалеко от расселяемых, чтобы люди могли сохранить привычную среду и легче адаптироваться на новом месте. Исключением являются Зеленоград и Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО), где переселение происходит в пределах округа: жилые комплексы возводятся по стандартам реновации в районах с хорошо развитой инфраструктурой.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, из трех осенних месяцев самым продуктивным по количеству подписанных договоров стал октябрь, когда новое жилье в столице получили примерно пять тысяч человек. Это пока лучший результат с начала года.

«В сентябре документы на новое жилье оформили почти 4,8 тыс. горожан, в ноябре — около 4,4 тыс. Среди округов лидерство по количеству заключенных договоров у СВАО — здесь документы на комфортное жилье оформили около 2,6 тыс. человек, на западе — свыше двух тысяч. На северо-западе правообладателями стали около 1,9 тыс. москвичей», — сказала Соловьева.

На время переселения на первых этажах новостроек организованы центры информирования, где жителям помогают с оформлением документов на равнозначное жилье и консультируют по вопросам переезда. После завершения заселения на этих площадях откроются объекты, востребованные у жителей: магазины, кафе, пекарни, образовательные центры, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что темпы реализации программы реновации будут увеличиваться.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».