Ефимов: определены инвесторы для реализации 14 градостроительных проектов

Инвесторы, которые были определены по результатам открытых конкурсов, возведут свыше 1 млн кв. м градостроительных проектов, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Открытые конкурсы прошли в прошлом году. Жилая и коммерческая недвижимость, строительством которой займутся инвесторы, расположена в семи округах города. Почти 30% от общего объема придется на жилье, остальное — на торговые и офисные площади.

«Инвесторы смогут построить свыше 1 млн кв. м различной недвижимости в составе административно-делового центра вблизи п. Коммунарка, а также около крупных транспортных узлов», — уточнил вице-мэр.

Известно, что благодаря реализации этих проектов в городе появится свыше 16 тыс. рабочих мест.

Например, новые объекты появятся на территории административно-делового центра «Коммунарка».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился подробностями о том, что именно возведут инвесторы на данной территории.

«Крупный городской проект — АДЦ „Коммунарка“ — продолжает активно развиваться. Район уже обеспечен транспортной доступностью, объектами инфраструктуры и сетью инженерных коммуникаций. Для возведения многофункциональных комплексов суммарной площадью 300 тыс. кв. м город уже предоставил инвестору, определенному по итогам торгов, три участка площадью свыше 3,6 га. Еще почти три гектара выделили для строительства жилых комплексов общей площадью около 300 тыс. кв. м», — рассказал он.

Также еще 8 проектов появится вблизи станций Бирюлево-Пассажирская 2, «Мичуринский проспект», «Генерала Тюленева» и городских вокзалов Тимирязевская, Нижегородская и Петровско-Разумовская.

Исполнительный директор по девелопменту инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Павел Дудулин поделился подробностями того, что именно планируется возвести на данных участках.

«На этих участках инвесторы построят объекты недвижимости различного назначения суммарной площадью около 470 тыс. кв. м. Оператором городской программы строительства объектов недвижимости в составе проектов транспортных хабов выступает АО „Мосинжпроект“», — прокомментировал Дудулин.

Другие предложения от города доступны на Инвестиционном портале Москвы. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.