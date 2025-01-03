Ефимов: оператор реорганизует участки в Зеленограде по программе КРТ

Назначенный городом оператор комплексного развития территорий (КРТ) займется реновацией двух неэффективно используемых участков в районах Силино и Матушкино Зеленоградского округа Москвы, поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Один из участков расположен между проспектом Генерала Алексеева и улицей Конструктора Лукина, а второй — между Проездом № 4801 и Ленинградским шоссе.

«Город утвердил реорганизацию двух неэффективно используемых участков в Зеленограде общей площадью 3,07 га, которые входят в один проект комплексного развития территорий. В течение 4 лет оператор КРТ построит здесь 2,5 тыс. кв. м объектов коммунального назначения. Вложения в реорганизацию площадок превысят один миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 38,6 млн рублей. В итоге город получит 120 рабочих мест», — объяснил вице-мэр.

Также министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробности того, что именно будет возведено на данных участках в столичных районах.

«По проекту на участках в районах Матушкино и Силино возведут здание конечной станции наземного городского пассажирского транспорта с отстойно-разворотной площадкой. Территорию благоустроят и создадут здесь новые дороги», — заявил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что принято решение о комплексном развитии двух участков в Зеленограде.

По программе КРТ в столице сегодня появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляются дороги, строится комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.