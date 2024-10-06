Ефимов: около 900 жителей Филей-Давыдкова переедут в новостройки по реновации

Жители столицы, которые проживают в старых пятиэтажках на западе города, начали переселяться в новостройки по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что в полученных квартирах проведена улучшенная отделка. Рядом с новостройками благоустроили территорию — там разместили детские и спортплощадки.

«В районе Фили-Давыдково началось переселение около 900 человек по программе реновации. Им предложены квартиры в двух новых жилых комплексах по адресам: улица Олеко Дундича, дома 29 и 31, корпус 1», — объяснил вице-мэр.

Он напомнил, что программа реновации в Фили-Давыдкове проходит с 2018 года. Новые квартиры получат свыше 21 тыс. жителей 119 старых домов.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в минувшем сентябре горожане уже переехали в два ЖК.

«Москвичи в сентябре начали переезд в два жилых комплекса на улице Олеко Дундича, в которых 445 квартир. Возле домов в пешей доступности находится станция метро „Филевский парк“ и объекты социально-бытовой инфраструктуры», — прокомментировал Овчинский.

Всего на западе столицы в текущем году под заселение по реновации передали 7 новых домов.

Руководитель департамента горимущества Максим Гаман поделился подробностями переселения семей из старого жилфонда.

«В конце сентября семьи из пяти старых домов на улицах Герасима Курина и Пивченкова начали переселение. Так, 23 сентября предложения равнозначных квартир получили 413 жителей домов по адресу: улица Герасима Курина, дом 12, корпуса 1 и 2. С 30 сентября вторым этапом к осмотрам квартир приступили 470 жителей домов по адресам: улица Герасима Курина, дом 12, корпус 3, а также домов 2 и 4 на улице Пивченкова», — рассказал он.

В жилом комплексе на ул. Олеко Дундича, д. 31, корп. 1 сегодня работает Центр информирования по переселению жителей. Там горожане могут получить необходимые консультации по всем вопросам переезда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сентябре под заселение по реновации в мегаполисе передали сразу 11 новых домов.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru, а узнать больше о квартирах и домах по данной программе можно по ссылке.