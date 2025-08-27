Ефимов: около 8,5 тыс семей переехали в квартиры по реновации на западе столицы

С момента старта программы реновации на западе Москвы почти 8,5 тыс. семей переехали в новые квартиры, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Из них почти 6,7 тыс. воспользовались помощью города при переезде. Столица бесплатно предоставляет жителям транспорт и грузчиков, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую.

«Переселение по программе реновации в Западном административном округе началось в 2018 году в Можайском районе. Сейчас уже в девяти районах ЗАО новоселье отпраздновали около 8,5 тыс. семей. Они переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Так, в районе Очаково-Матвеевское переехали около 1,9 тыс. семей, в Филях-Давыдкове — 1,8 тыс., еще более 1,6 тыс. семей — в Можайском районе», — уточнил вице-мэр.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о сервисе «Помощь в переезде».

«Из всех переехавших семей около 6,7 тыс. воспользовались сервисом „Помощь в переезде“. В районе Фили-Давыдково около 1,5 тыс. семей оставили заявки на данную услугу, столько же — в Очаково-Матвеевском. Более 1,3 тыс. семей вызвали грузчиков и автомобиль в Можайском, еще около тысячи — в районе Проспект Вернадского», — добавил Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении горожан в новостройку по программе реновации в районе Люблино.

Программу реновации в мегаполисе утвердили в августе 2017 года.