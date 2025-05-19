Ефимов: около 700 жителей Западного Дегунина начали переселение по реновации

Порядка 700 жителей трех старых домов на Ангарской улице (дома 25, 27 и 27А) в районе Западное Дегунино приступили к поэтапному переселению в новостройку по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Западное Дегунино к переселению приступают около 700 жителей трех старых домов. Для их заселения передали новый жилой комплекс по адресу: улица Базовская, дом 24Б. По всем вопросам, касающимся переезда, жители расселяемых домов могут обратиться в Центр информирования по переселению, который расположен на первом этаже новостройки, переданной ранее для участников программы реновации — в доме 29 на Коровинском шоссе. Всего в районе Западное Дегунино в программу реновации включено 45 домов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в новые квартиры переедут около 9,6 тыс. жителей.

В центрах информирования работают представители всех ведомств, ответственных за переезд. Они помогают организовать осмотр новой квартиры, подготовить документы, а также бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт для перевозки вещей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, ЖК на Базовской улице состоит из четырех секций и включает 369 квартир общей площадью более 21 тыс. кв. м. Семь из них адаптированы для маломобильных граждан: в них расширены коридоры и дверные проемы, установлены поручни в санузлах.

«В подъездах оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Недалеко от жилого комплекса расположены школы и детские сады, объекты здравоохранения, парк „Ангарские пруды“, а также магазины и салоны красоты», — рассказал Овчинский.

На придомовой территории обустроены три детские и две спортивные площадки с резиновым покрытием, а также зона отдыха. Для безопасности установлены камеры видеонаблюдения и уличное освещение.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что переселение началось 30 апреля, когда более 300 жителей дома 25 на Ангарской получили предложения о новых квартирах. 12 мая они приступили к осмотру жилья, а 16 мая к ним присоединились около 160 жителей дома 27. 26 мая переезд начнут почти 200 человек из дома 27А.

«Подобная организация процесса переселения позволяет равномерно распределить нагрузку на сотрудников Центра информирования, которые сопровождают участников программы реновации на всех этапах — от осмотра квартир до переезда на новый адрес, в итоге специалисты могут уделить больше времени каждой семье и сделать переселение более комфортным и быстрым», — сказала Соловьева.

Участники программы могут заселяться в новые квартиры сразу после оформления документов. Ремонт не требуется — жилье передается с улучшенной отделкой, установленной сантехникой и осветительными приборами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что со старта программы реновации в новостройках оборудованы свыше 1 тыс. квартир для маломобильных жителей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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