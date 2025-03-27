Ефимов: около 7 тыс школьных и дошкольных мест появится на северо-западе Москвы

Объекты будут построены за счет бюджетных и внебюджетных средств. Таким образом, там будет создано почти 7 тыс. школьных и дошкольных мест. После окончания строительства большинство внебюджетных учебных заведений станут частью государственной системы образования.

«Город и девелоперы строят 15 объектов образования в СЗАО. Из них за счет городского бюджета строятся образовательный комплекс на 550 мест с дошкольным отделением на 150 мест и две школы. Еще 12 проектов реализуются за счет внебюджетных средств. В будущем в этих образовательных организациях смогут обучаться около 7 тыс. ребят», — прокомментировал вице-мэр.

Сегодня социнфраструктура активно развивается во всех округах города. Территории рядом со школами и детсадами приводят в порядок: озеленяют и обустраивают спортивные зоны и детские площадки.

«В СЗАО за счет частных инвестиций строятся пять школ, шесть детских садов и образовательный комплекс. Одно дошкольное образовательное учреждение на 300 мест площадью 6,5 тыс. кв. м возводится в районе Покровское-Стрешнево. Детский сад рассчитан на 12 групп. Также в районе Митино строится детский сад на 235 мест. Трехэтажное здание общей площадью более 5,2 тыс. кв. м возводится в составе жилого комплекса „Митинский лес“», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор контролирует ход строительных работ на социальных объектах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о возведении образовательных учреждений в Северо-Западном административном округе.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».