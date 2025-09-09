Ефимов: около 7 тыс семей переехали в новые квартиры в ЮЗАО по реновации

С момента старта программы реновации в Юго-Западном административном округе столицы новые квартиры получили приблизительно семь тысяч семей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации началось на юго-западе столицы в 2018 году. Первыми письма с предложениями равнозначных квартир получили жители трех домов на Краснолиманской улице. На сегодня новоселье в округе отпраздновали около семи тысяч семей из 10 районов. В частности, в Конькове в новые квартиры переехали 1,5 тыс. семей, в Академическом — около 1,4 тыс., а в Зюзине — более 1,3 тыс. Еще свыше 650 семей отпраздновали новоселье в районе Котловка», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего же в ЮЗАО новые квартиры по реновации предусмотрены для более чем 43 тыс. семей.

Граждане, переселяющиеся по программе реновации, по любым вопросам могут обратиться в центры информирования, расположенные на первых этажах новых домов. Сотрудники этих центров детально консультируют жителей по всем этапам переезда. Помимо этого, услуги суперсервиса «Переезд по программе реновации» доступны для самостоятельного заказа на портале mos.ru.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, одна из наиболее востребованных услуг суперсервиса у горожан — «Помощь в переезде». В ее рамках москвичам безвозмездно предоставляются автомобиль и грузчики для транспортировки вещей из прежней квартиры в новую.

«Из всех переехавших семей в ЮЗАО помощью города воспользовались 4,7 тыс. семей. В частности, 968 семей оставили заявки на перевозку вещей в районе Коньково, 938 — в Академическом, а 908 — в Зюзине», — уточнил Овчинский.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, каким образом реновация меняет районы Москвы.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».