Ефимов: около 6,3 тыс москвичей оформили договоры на квартиры по реновации в ЦАО

С момента старта программы реновации в центре столицы около 6,3 тыс. человек оформили документы на новое жилье, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новое жилье уже получили жители Пресненского, Басманного, Таганского, Красносельского и Мещанского районов.

«Первыми предложения равнозначных квартир по программе реновации в Центральном административном округе получили жители 4 домов Пресненского района. Они приступили к осмотру жилья в ноябре 2019-го, а чуть позже в том же году к ним присоединились жильцы еще 14 домов. Сейчас завершили оформление документов на новые квартиры в округе горожане из 42 расселенных зданий, жители еще из одного дома находятся в процессе переселения. Всего в ЦАО планируется расселить более 16,5 тыс. участников программы из 110 ветхих домов», — заявил вице-мэр.

Всего по реновации в центре Москвы было передано 8 домов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробно о ходе реализации программы реновации в ЦАО.

«Из всех районов Центрального административного округа, в которых идет переселение по программе реновации, особенно можно отметить Пресненский. В нем расположена почти половина всех домов-участников программы реновации в центре столицы, а договоры на равнозначное жилье здесь заключили уже более 3,8 тыс. человек из 26 старых пятиэтажек. В Басманном районе документы на квартиры в современных жилых комплексах оформили более 1 тыс. москвичей из 8 зданий, а в Таганском — более 700 горожан из 5 домов, включенных в программу. Всем им предоставлены квартиры с улучшенной отделкой и необходимым оборудованием, чтобы новоселы были освобождены от забот о ремонте и могли жить комфортно с первых дней после переезда», — сообщила она.

Первые этажи новостроек по реновации будут нежилыми. Они предназначены для открытия объектов социально-бытового назначения.

«Восемь жилых комплексов, переданные под заселение по программе реновации в ЦАО, рассчитаны почти на 3 тыс. квартир с улучшенной отделкой. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовые территории новостроек комплексно благоустроены: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Для досуга оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом», — заключил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 215 тыс. москвичей приступят к переселению по реновации в 2026–2028 годах.