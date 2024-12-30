Ефимов: около 600 помещений выкупили предприниматели у города в 2024 году

В 2024 году представители малого и среднего бизнеса (МСП) приобрели у города с правом преимущественной покупки около 90 тыс. кв. м недвижимости., поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Напомним, что выкуп по преимущественному праву — мера поддержки малого и среднего бизнеса, закрепленная Федеральным законом

«В 2024 году представители малого и среднего бизнеса воспользовались преимущественным правом и выкупили у города около 600 различных объектов, среди которых четыре отдельных здания. Общая площадь недвижимости превысила 88 тыс. кв. м. Это почти на треть больше, чем годом ранее, что говорит о росте активности в сегменте МСП», — уточнил вице-мэр.

Предприниматели, арендовавшие городскую недвижимость не менее года и зарегистрированные в Реестре субъектов МСП, могут воспользоваться правом преимущественной покупки. Сделка оформляется без торгов, по рыночной стоимости, оцениваемой независимыми экспертами. Возможна рассрочка платежа на пять-семь лет.

Предприниматели также обладают преимущественным правом покупки. При этом объект должен входить в перечень недвижимости, предназначенной для МСП, не менее пяти лет, а срок аренды должен составлять не менее двух лет.

«В этом году больше всего недвижимости предприниматели выкупили в ЦАО — 95 помещений и два здания общей площадью почти 17,1 тыс. кв. м. На юге столицы субъекты МСП приобрели 76 объектов площадью около 9,3 тыс. кв. м, а на юго-западе — свыше 70 площадью свыше 11,3 тыс. кв. м», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Чтобы выкупить объект, арендатор может воспользоваться государственной услугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы», договоры купли-продажи заключаются в электронном виде.