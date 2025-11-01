Ефимов: около 500 москвичей переселяются в ЖК по реновации на Варшавском шоссе

Квартиры, аналогичные по площади, в новом жилом комплексе на Варшавском шоссе, дом 47/2, были предложены жителям двух близлежащих пятиэтажных домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Более 470 москвичей из двух пятиэтажных домов в районе Нагатино-Садовники приступают к переселению в новостройку по адресу: Варшавское шоссе, дом 47/2. Это второй жилой комплекс, предназначенный для участников программы реновации в районе. Ранее в Нагатино-Садовниках документы на новые квартиры оформили более 420 жителей трех старых пятиэтажек», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в этом районе планируется переселить приблизительно пять тысяч человек из 22 ветхих домов.

Горожане, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале mos.ru, могут упростить себе переезд, забронировав время для осмотра жилья и подписания договоров через суперсервис «Переезд по программе реновации». Через него же можно отправить электронные копии личных и правоустанавливающих документов, необходимых для подготовки проекта договора на новую квартиру. Если в числе собственников есть несовершеннолетние, либо ограниченно дееспособные или недееспособные члены семьи, договор требует обязательного нотариального заверения. Город предоставляет такую услугу бесплатно: достаточно выбрать время и дату визита к нотариусу при оформлении документов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, жители домов по адресам: Варшавское шоссе, д. 47, к. 2 и к. 3 уже получили письма с предложениями равнозначных квартир и приступили к их просмотру в октябре. Сотрудники Департамента городского имущества, которые работают в Центре информирования по переселению на первом этаже нового здания, помогают участникам программы оформить все необходимые документы.

«После завершения переселения на месте центра могут открыться магазины, кафе, аптека, пункты выдачи онлайн-заказов или другие предприятия сферы услуг и городские организации, которые дополнят инфраструктуру района и увеличат количество рабочих мест в Нагатино-Садовниках», — сказала Соловьева.

Расселяемые пятиэтажные дома расположены в непосредственной близости от нового жилого комплекса, поэтому переехавшим жителям не потребуется менять школу или детский сад для детей, переоформляться в другую поликлинику или отказываться от посещения привычных магазинов и сервисов рядом с домом.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, жилой комплекс на Варшавском шоссе включает одну секцию, в которой расположены 192 квартиры с улучшенной отделкой. Их суммарная площадь составляет более 11 тысяч квадратных метров. В подъездах установлены лифты, есть комната для консьержа, а также специальное помещение для хранения колясок и велосипедов. Входные группы в здании выполнены сквозными, что позволяет жителям попасть как во внутренний двор с детскими и спортивными площадками, так и на внешнюю сторону.

«Для того чтобы переезд в новые квартиры для участников программы реновации был комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт для перевозки вещей. Услугу „Помощь в переезде“ можно заказать онлайн на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — сказал Овчинский.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что более 215 тыс. москвичей переедут или начнут переезжать по реновации в 2026–2028 годах.

Всю информацию о программе можно узнать на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по реновации доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».