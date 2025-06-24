Ефимов: около 400 жителей переселяются по реновации в ЖК на Спортивной улице

В Троицком административном округе стартует поэтапное переселение жителей четырех старых домов по программе реновации. Новым местом их проживания станет жилой комплекс, расположенный по адресу: улица Спортивная, дома 3 и 5, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Около 400 жителей из двух старых домов на Спортивной улице и еще двух на Лесной и Пионерской улицах приступают к поэтапному переселению в жилой комплекс, возведенный по программе реновации. На первом этаже открыт центр информирования, в котором горожане могут получить необходимую помощь на всех этапах переезда. После завершения переселения на его месте появятся объекты социально-бытового назначения, например, аптека, магазины или досуговый центр для детей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в Троицком округе по реновации планируется переселить около 10 тыс. жителей из 104 домов.

Территорию жилого комплекса благоустроили: высадили зеленые насаждения, обустроили детскую площадку с безопасным покрытием, спортивную зону и две площадки для тихого отдыха. Также во дворе установили камеры видеонаблюдения и системы наружного освещения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в двух корпусах ЖК на Спортивной улице насчитывается 240 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь превышает 13 тыс. кв. м. Комплекс спроектирован с учетом принципов безбарьерной среды: вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне, без высоких ступенек, а пешеходные дорожки во дворе удобны для маломобильных граждан.

«В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Для того чтобы переезд жителей в новые квартиры был действительно комфортным, город бесплатно предоставляет участникам программы реновации услуги грузчиков и автомобиль», — пояснил Овчинский.

Он добавил, что воспользоваться сервисом «Помощь в переезде» можно самостоятельно на портале mos.ru или в центре информирования.

ЖК расположен в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся учебные заведения, медицинские учреждения, музей гимназии им. Н. В. Пушкова, а также магазины и кафе.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, первыми предложения о переезде в эквивалентные квартиры получили более 80 жителей дома 6 на Спортивной улице. Осмотр жилья они начали 18 июня. На этой неделе к ним присоединятся еще 60 человек из дома 7 на Пионерской улице. В начале июля осматривать квартиры начнут свыше 250 жителей дома 5 на Лесной улице и дома 8 на Спортивной.

«С оформлением документов в центре информирования участникам программы помогают в том числе сотрудники департамента городского имущества. Для подготовки проекта договора горожанам необходимы копии личных и правоустанавливающих документов», — сказала Соловьева.

Она подчеркнула, то жители с полной учетной записью на mos.ru могут загрузить их через суперсервис «Переезд по программе реновации», который становится доступен после уведомления о старте переселения.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе на mos.ru. В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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