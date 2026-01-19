Фото - © Ефимов: около 400 москвичей осматривают квартиры по реновации в Отрадном

В районе Отрадное для переселения по программе реновации введен второй новый жилой дом. Квартиры в нем предложены почти 400 жителям двух старых зданий на Березовой аллее и в Отрадном проезде. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройка расположена по адресу: Отрадный проезд, д. 8. Это уже второй дом, переданный под заселение по программе реновации в районе Отрадное. В него переедут около 400 жителей двух домов старого жилого фонда, расположенных неподалеку. Поскольку переселение проводится в рамках района, инфраструктура для новоселов останется привычной. Они смогут посещать прежние образовательные и спортивные учреждения, объекты здравоохранения и магазины», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в Отрадном в действующую программу реновации включено 7 старых зданий, новые квартиры получат примерно 1,3 тыс. москвичей.

Территория вокруг дома полностью благоустроена. Во дворе обустроены детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием, горками, тренажерами, качелями и скамейками для отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в жилом комплексе в Отрадном проезде 251 квартира, 4 из которых приспособлены для маломобильных горожан и их семей. Общая площадь жилья превышает 14,5 тыс. кв. м.

«Новостройка построена с учетом безбарьерной среды, что обеспечивает максимальный комфорт передвижения для всех новоселов. Пожилые граждане, маломобильные жильцы, родители с колясками беспрепятственно могут попасть домой благодаря отсутствию высоких порогов и ступенек, просторным подъездам и широким дверным проемам», — сказал Овчинский.

Осмотр равноценных квартир в современном жилом комплексе начали поэтапно около 230 жителей дома № 12 на Березовой аллее и 160 человек из дома № 2А в Отрадном проезде.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, первыми выбирать комфортное жилье в новостройке стали москвичи из пятиэтажки на Березовой аллее, а через неделю к ним присоединились жители расселяемого дома в Отрадном проезде.

«Более 70% участников переселения — свыше 280 человек — уже сделали выбор и сейчас оформляют документы на новые квартиры. Более 70 жителей расселяемых домов уже заключили договоры. Возникающие в ходе переезда вопросы участники программы могут задать сотрудникам центра информирования, который открылся на первом этаже заселяемого жилого комплекса», — заявила Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что началось переселение жителей в дом по реновации на Родниковой улице.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».