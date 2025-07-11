Ефимов: около 2,8 тысячи москвичей начали переселение по программе реновации

Почти 2,8 тыс. жителей Москвы начали переезжать в эквивалентные по площади квартиры. Новое жилье расположено в восьми жилых комплексах, которые находятся в шести округах столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В восемь современных жилых комплексов, построенных по программе реновации в шести округах столицы, с мая поэтапно переселяются жители 23 старых домов. Из них по четыре находятся в районах Косино-Ухтомский, Хорошево-Мневники, Царицыно и в Троицке, по два — в Бирюлеве Восточном, Западном Дегунине и Котловке. Еще один расселяемый дом расположен в Дмитровском районе», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате почти 2,8 тыс. москвичей получат комфортное жилье.

Новые жилые комплексы, куда переселяются участники программы, спроектированы с учетом принципов безбарьерной среды. На первых этажах разместятся магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи заказов и другие объекты социального назначения. Прилегающие территории благоустроены: высажены зеленые насаждения, оборудованы детские и спортивные площадки.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, примерно 2,5 тыс. жителей 21 старого дома уже получили письма с предложением квартир в восьми новостройках и начали осматривать новое жилье. Еще около 300 человек из двух других домов присоединятся к ним в середине июля.

«Всем участникам программы реновации предоставляются квартиры с готовой улучшенной отделкой. Они не требуют ремонта, оснащены сантехникой и осветительными приборами, поэтому переезжать в них можно сразу после заключения договора», — сказала Соловьева.

По вопросам оформления документов и организации переезда жители могут обращаться в информационные центры, которые откроются на первых этажах новых домов. Даты открытия и график работы будут указаны в уведомлениях о начале переселения.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в восьми новостройках город подготовил более 1,6 тыс. квартир с улучшенной отделкой. В подъездах установлены лифты, предусмотрены помещения для консьержей и хранения колясок и велосипедов.

«Дворы в новостройках закрытые, что обеспечивает безопасность не только детей, которые играют около дома, но и всех жителей. Для того чтобы переезд участников программы реновации был действительно комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль», — пояснил Овчинский.

Он добавил, что сервис «Помощь в переезде» доступен на сайте mos.ru или в центрах информирования.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации». В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в текущем году по программе реновации владельцами новых квартир стали 18 тыс. жителей города.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».