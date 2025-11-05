Ефимов: около 250 жителей Западного Бирюлево осматривают квартиры по реновации

Порядка 250 жителей Москвы из двух четырехэтажных зданий на Булатниковской улице начали знакомиться с квартирами в новом доме по программе реновации, расположенном в Харьковском проезде. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Бирюлево Западное переселение по действующей программе реновации затронуло семь домов старого жилого фонда. Жители двух таких зданий приступили к осмотру квартир в конце октября. Им под заселение передали жилой комплекс по адресу: Харьковский проезд, д. 1А, к. 2. На первом этаже открылся Центр информирования по переселению. Там москвичи могут задать все вопросы, касающиеся переезда, а также заказать услуги суперсервиса „Переезд по программе реновации“», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в районе Бирюлево Западное будет расселено 15 домов, а новые квартиры обретут 2,5 тыс. человек.

Территория вокруг нового дома была комплексно благоустроена: здесь высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, а также установили площадки для спорта и активного отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в жилом комплексе в Харьковском проезде обустроено 128 квартир суммарной площадью более 7 тыс. кв. м. В них выполнена улучшенная чистовая отделка, что позволяет новоселам заселяться сразу без дополнительного ремонта. Дом построен с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах предусмотрены широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы находятся на одном уровне без перепадов высот.

«На придомовой территории пешеходные дорожки спроектировали так, чтобы было удобно передвигаться маломобильным москвичам. Для комфортного переселения в новостройку жителям бесплатно выделяют грузчиков и транспорт. Заказать услугу „Помощь в переезде“ можно онлайн на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», — сказал Овчинский.

Как уточнили в столичном Департаменте информационных технологий, общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru поможет подготовиться к предстоящему переезду. Она объясняет организацию процесса, содержит данные о требуемых для оформления договора документах и предоставляет ссылки на полезные сервисы. Если указать индивидуальные параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию, учитывающую конкретную ситуацию.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что около 250 участникам программы из дома 1, корпусов 2 и 3 на Булатниковской улице помощь в оформлении документов на новые квартиры оказывают специалисты Департамента городского имущества в Центре информирования. Москвичи могут заранее выбрать удобное время для осмотра жилья с помощью суперсервиса «Переезд по программе реновации». Для этого требуется иметь подтвержденную учетную запись на портале mos.ru.

«Альтернативным вариантом является запись на осмотр жилья по телефону, указанному в уведомлении о начале переселения. Оба этих способа позволяют Департаменту спланировать работу с семьями так, чтобы во время визита в центр они получили исчерпывающую информацию по возникающим вопросам и могли быстро оформить необходимые документы на новое жилье», — рассказала Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2026–2028 годах более 215 тыс. москвичей переедут или начнут процесс переезда по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».