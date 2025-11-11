Ефимов: около 250 га земли выделили для городских проектов за счет бюджета

С января 2025 года столица предоставила компаниям-застройщикам более 240 земельных участков для создания объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала текущего года для реализации градостроительных проектов, финансируемых за счет средств бюджета столицы, застройщикам, работающим по городскому заказу, выделено 246 земельных участков общей площадью 248,9 га. На них уже ведется или планируется строительство и реконструкция дорог, искусственных сооружений, инженерных коммуникаций, школ, детских садов, административных зданий», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что эти объекты помогут развивать городскую инфраструктуру и открывать новые возможности для москвичей.

Крупные градостроительные проекты в Москве, включенные в Адресную инвестиционную программу, реализуются за счет бюджетных средств. Для их строительства департамент городского имущества подбирает земельные участки и передает их подрядчикам на условиях безвозмездного пользования или аренды.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, строительство за счет бюджета позволяет развивать социальную и транспортную инфраструктуру во всех округах столицы.

«Так, более 50 га выделено на северо-востоке столицы для строительства дорог и объектов образования. Свыше 45 га и почти 39 га предоставлено в Новомосковском и Западном административных округах соответственно для строительства дорог, обновления инженерных сетей, возведения школ, детских садов, объектов здравоохранения и культуры», — пояснила Соловьева.

Так, в СВАО под строительство двух путепроводов через Ярославское направление МЖД выделили два участка площадью почти по 14 га каждый. Один из них соединит улицы Менжинского и Дудинку, а другой — улицу Малыгина и Малыгинский проезд. Эти сооружения помогут сократить время в пути для автовладельцев и повысят транспортную доступность районов Лосиноостровского, Ярославского и Бабушкинского.

В Коммунарке, на территории формирующегося делового кластера, под строительство многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев выделено 4,7 га. Он станет площадкой для хранения, изучения, реставрации и экспонирования музейных фондов. В Мещанском районе ЦАО в рамках АИП планируется построить два учебных заведения общей вместимостью 3,3 тыс. мест.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Раменках возведут новый образовательный комплекс.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».