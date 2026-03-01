Ефимов: около 200 жителей Зюзина начали переселение по реновации

Москва передала для заселения участников программы реновации новый дом, возведенный в районе Зюзино по адресу: Черноморский бульвар, д. 20. Квартиры осматривают около 200 москвичей из дома 37, корпуса 1 на Азовской улице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Зюзино к переселению приступили около 200 москвичей из дома 37, корпуса 1 на Азовской улице. Город предложил им квартиры в новостройке по адресу: Черноморский бульвар, дом 20. Это уже 12-е здание, переданное под заселение в районе Зюзино. Теперь число старых домов, затронутых переселением, достигло 19. Комфортное жилье получили уже все жители каждого десятого дома, включенного в действующую программу реновации в Зюзине. Всего в районе предстоит расселить 182 старых здания», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что рядом с ЖК по реновации оборудуют спортивные и игровые площадки, зоны отдыха, а на первых этажах домов располагаются городские организации, предприятия сферы услуг и магазины.

С 12 февраля для будущих новоселов начал работу Центр информирования по переселению, расположенный непосредственно в новостройке на Черноморском бульваре. Теперь жители могут прийти для осмотра предлагаемых квартир и оформления необходимых бумаг на равнозначное жилье.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, большая часть жителей Москвы начинает переселяться именно с записи на осмотр нового жилья. Удобно записаться можно через суперсервис «Переезд по программе реновации», который позволяет онлайн выбрать дату и время. Кроме того, он позволяет участникам программы загружать документы для проекта договора на жилье.

«Если сделать это заблаговременно, можно сократить пребывание в центре информирования и ускорить процесс подготовки договоров, а в конечном итоге — переезда. После подписания договора семьям, в которых среди правообладателей есть несовершеннолетние или частично или полностью недееспособные лица, понадобится заверить документ у нотариуса. Запись на эту услугу также доступна через суперсервис», — рассказала Соловьева.

Она добавила, что город берет на себя оплату за нотариальное заверение.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией под конкретную жизненную ситуацию.

В столичном Департаменте градостроительной политики пояснили, что в новостройке на Черноморском бульваре находятся 184 квартиры с улучшенной отделкой суммарной площадью более 11 тыс. кв. м. Из них для маломобильных жильцов предназначены 7 квартир с широкими дверными проемами и коридорами, а также со специальными поручнями в санузлах. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Подъезд в жилом комплексе сквозной, жители смогут из подъезда выйти как во двор, так и на улицу с гостевой парковкой. Чтобы переезд участников программы реновации был комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Услуги сервиса «Помощь в переезде» можно заказать на mos.ru или в центре информирования.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин встречался с новоселами нового ЖК по реновации в Можайском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.