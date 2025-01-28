Ефимов: около 2 тыс некапитальных объектов создадут арендаторы городских земель

В Москве с 2019 года арендаторы земли получили разрешение разместить около 2 тыс. некапитальных объектов на участках города. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице действует упрощенная схема размещения на арендованных у города земельных участках контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов, спортивных, инженерных, хозяйственных строений, а также других объектов. С 2019 года город согласовал размещение свыше 1,9 тыс. различных некапитальных сооружений и элементов благоустройства», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что больше половины из этих решений приняли в 2024 году.

На заседаниях специализированной Межведомственной комиссии рассматривают заявки на установку некапитальных сооружений. В составе комиссии — представители московских префектур, комитетов и департаментов. Комиссия за время работы провела 22 заседания.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман, наиболее часто арендующие городские участок обращаются за разрешением для установки шлагбаумов и контрольно-пропускных пунктов. На данный момент согласовали более 530 таких объектов.

«На территории действующих производств разрешено смонтировать более 460 некапитальных построек. Это могут быть склады, ангары и различные вспомогательные сооружения. Кроме того, с 2019 года одобрено размещение 423 малых архитектурных форм», — сказал Гаман.

На городских участках арендаторы получили разрешение на размещение 228 хозплощадок по обслуживанию зданий, аттракционов, трансформаторных подстанций, фонтанов, ограждающих конструкций и прочих некапитальных объектов.