Ефимов: общественно-деловые комплексы в ЗАО и НАО построят в рамках КРТ

В ЗАО и Новомосковском административном округе Москвы планируется реорганизация четырех участков общей площадью 9,21 га. Проект данного решения опубликовали на портале столичного правительства Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новое пространство для жизни и общественно-деловой активности появится в районах Ново-Переделкино и Внуково. Проектом решения о комплексном развитии территорий здесь предусмотрено строительство 262 тыс. кв. м различной недвижимости. Здесь появится жилой квартал для программы реновации и иных нужд города с объектами общественно-деловой и коммунальной застройки», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря реализации проекта в городе появится более 2 тыс. новых рабочих мест.

Участки расположены на улице Федосьино, недалеко от станции метро «Рассказовка», рядом с Боровским шоссе.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, площадь новостроек в современном жилом квартале составит 162,45 тыс. кв. м. На первых этажах зданий разместятся магазины, кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса.

«Территорию рядом с жилыми комплексами благоустроят, разместят детские и спортивные площадки, а также проложат новые дороги к домам. Инфраструктуру будущего квартала дополнят общественно-деловые комплексы с паркингами и другие объекты. Также будет сохранена отстойно-разворотная площадка наземного городского транспорта, которая расположена в границах проекта КРТ», — сказал Гаман.

Он добавил, что также будет сохранена отстойно-разворотная площадка наземного транспорта, находящаяся в границах проекта комплексного развития территорий (КРТ).

Комплексная застройка способствует созданию в столице современных кварталов с комфортной городской средой. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в районах Ново-Переделкино и Внуково будут построены жилые комплексы в рамках программы реновации. Общая площадь квартир составит около 105 тыс. кв. м, что позволит обеспечить новым жильем примерно 3,8 тыс. москвичей.

«Для удобства жителей в подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные. А для безопасности и комфорта на придомовой территории установят камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — рассказал Овчинский.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 302 проекта комплексного развития территории суммарной площадью свыше 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением Сергея Собянина

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».