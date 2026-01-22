Ефимов: общественно-деловой комплекс построят возле вокзала Лихоборы по проекту КРТ

В Головинском районе Северного административного округа будет возведен общественно-деловой центр по программе комплексного развития территорий (КРТ), сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения опубликован на сайте mos.ru. Площадь данного участка составляет 10,33 га.

«Возле городского вокзала Лихоборы в Головинском районе столицы по проекту КРТ реорганизуют участок площадью 10,33 га. Там построят около 180 тыс. кв. м недвижимости, из которых более 160 тыс. придется на здания общественно-делового комплекса. В результате в районе появится свыше пяти тысяч дополнительных рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 44,07 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации может составить более 2,3 млн рублей», — уточнил вице-мэр.

Неэффективно используемый участок находится по адресу: ул. Черепановых, вл. 29. Рядом есть несколько спортивных объектов, школа, педагогический колледж, магазины и другая инфраструктура.

«По проекту КРТ в Головинском районе возведут пять зданий общественно-делового комплекса, объединенных общей архитектурной концепцией. В них смогут разместиться офисы, магазины, рестораны, помещения для занятий спортом, отделения банков и другие объекты, востребованные жителями. Рядом построят многоуровневый паркинг на 480 машино-мест. На участке сохранят здание закрытого переходного пункта, терминал и надземные пешеходные переходы между МЦК и МЦД. Всю территорию благоустроят, создадут удобную улично-дорожную сеть, включая организацию удобных подъездов и подходов к городскому вокзалу», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тыс. гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.