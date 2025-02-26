Ефимов: образовательный комплекс в Щербинке готов более чем на 35%

В Новомосковском административном округе, в районе Щербинка, идет возведение образовательного комплекса, рассчитанного на 1575 мест. На данный момент готовность объекта превышает 35%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс площадью более 26 тыс. кв. м будет включать школу на 1375 обучающихся и детский сад на 200 воспитанников. Под дошкольное учреждение отведут пристроенный трехэтажный блок прямоугольной формы. Школьники же будут обучаться в четырехэтажном П-образном здании. Образовательный комплекс возводят за счет внебюджетных средств, сейчас его готовность превышает 35%», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что окончить строительство запланировано в следующем году. По окончании работ учреждение будет передано столице.

На прилегающей территории появятся зоны для активных игр и спорта, площадки для общешкольных мероприятий и места для спокойного отдыха. Здесь высадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники, а также разместят малые архитектурные формы.

По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в здании школы будут оборудованы специализированные и универсальные и учебные кабинеты, три медиатеки, лабораторно-исследовательские комплексы, два актовых зала, гимнастический и спортивный залы.

«В учебном корпусе также оборудуют кабинеты иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения. В детском саду оборудуют 8 групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для коррекционно-развивающих программ, медицинский блок», — сказал Жидкин.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, качество строительства образовательных объектов в городе находится под особым контролем.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что весь процесс строительства комплекса проходит под надзором ведомства.

На стройплощадке организовано уже три выездные проверки, в ходе последнего мероприятия инспекторы оценивали качество монолитных работ на соответствие требованиям проекта, а специалисты подведомственного центра экспертиз выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

Образовательный комплекс строится в составе жилого комплекса «Остафьево», а девелопером проекта является группа «Самолет».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в текущем году запланировано окончить возведение и реконструкцию порядка 30 образовательных учреждений на территории ТиНАО.