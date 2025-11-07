Ефимов: объявлен конкурс на разработку архитектуры техкластера «Ломоносов-2»
Фото - © Фото предоставлено Градостроительным комплексом Москвы
Объявлен старт конкурса по созданию оригинальной архитектурной концепции для кластера «Ломоносов-2», планируемого к размещению в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новый высокотехнологичный кластер станет важной частью существующей инновационной экосистемы и расширит ее границы. Участникам конкурса предстоит создать концепцию передового и уникального объекта, который гармонично впишется в существующую архитектуру и продолжит формирование территории научно-технического центра на Воробьевых горах», – отметил Ефимов.
Он уточнил, что суммарная площадь здания составит 60 тыс. кв. м, а высота – до 55 м. В здании предусмотрена подземная парковка.
Вместимость кластера «Ломоносов-2» составит до 5,5 тысячи человек одновременно.
По словам главного архитектора столицы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергея Кузнецова, участникам конкурса предстоит сложная задача – спроектировать новый кластер на столь же высоком уровне, поскольку в зоне проектирования уже находится один из лучших в стране научно-технологических центров, отличающийся динамичной и эффектной архитектурой.
«Объект будет включать современные лаборатории и конструкторское бюро, опытно-производственные площадки, поэтому необходимо создать особую архитектуру и специальные условия внутри здания», – пояснил Кузнецов.
Оператором конкурса, инициированного Москомархитектурой, выступает Институт Генплана Москвы. Период приема заявок продлится до 24 ноября, а итоги планируется подвести в феврале-марте 2026 года.
К участию приглашаются профильные организации, специализирующиеся на архитектурном проектировании, комплексном развитии территорий и городском планировании.
«Участники конкурса должны будут разработать основные параметры архитектурного облика кластера, сделать предложения по благоустройству, предусмотреть эффективные решения по транспортно-пешеходным схемам и грамотно увязать свои концепции с конфигурацией площадки, существующей застройкой и транспортной сетью», – подчеркнула директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук.
Более подробно с условиями отбора можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.