Ефимов: новый спорткомплекс построят в Покровском-Стрешневе

Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для возведения спорткомплекса рядом со станцией метрополитена «Спартак», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект будет находиться в столичном районе Покровское-Стрешнево по адресу: Волоколамское ш., з/у 69.

«В сумме площадь нового строительства и реконструкции составит 145,5 тыс. кв. м. При этом суммарная поэтажная площадь спорткомплекса, который включит в себя Дворец спорта „Спартак-Москва“ и „Стадион № 1“ с трибуной на 500 мест, универсально-спортивным залом и футбольным манежем, составит 130 тыс. кв. м», — объяснил вице-мэр.

Известно, что строительство спортивного комплекса идет на уже существующей территориальной зоне площадью 27 га. Там расположен стадион «Лукойл Арена» и другие объекты, которые подлежат реконструкции.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская добавила, что, помимо возведения Дворца спорта, на участке появятся 2 дополнительных КПП.

«Площадь каждого КПП составит 500 кв. м. Также там появится открытый многоярусный наземный гараж-стоянка площадью 13 тыс. кв. м и пройдет реконструкция южной входной группы площадью 1,5 тыс. кв. м», — сказала она.

Правила землепользования и застройки представляют собой свод норм и требований, регулирующих использование земельных участков и порядок строительства на них. Они устанавливают допустимые виды деятельности на конкретных территориях, а также предъявляют требования к проектированию и возведению зданий.