Ефимов: новый парк площадью более 1,2 га появится в Хорошевском районе

Новое общедоступное пространство появится в рамках строительства жилого комплекса на улице Викторенко в столице, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В парке обустроят места для спорта, игр, медитации и работы на свежем воздухе.

«В Хорошевском районе в рамках строительства нового жилого комплекса создадут общедоступное парковое пространство. На территории площадью более 1,2 га обустроят современные игровые площадки для детей разных возрастов и зоны тихого отдыха. Кроме того, предусмотрено создание разветвленной сети прогулочных дорожек и установка амфитеатра с подсветкой. На участке сохранят 38 деревьев и 14 кустарников, а также высадят новые растения», – поделился вице-мэр.

Там предусмотрено создание лужайки из клевера. Подбор видов растений для нового парка будет осуществляться с учетом климатических особенностей Московского региона, устойчивости к городским условиям и эстетической сочетаемости. Это позволит не только улучшить экологическую обстановку, но и создать живописные ландшафтные композиции, меняющиеся в зависимости от сезона.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, сеть прогулочных дорожек создадут с учетом естественного рельефа местности и существующих зеленых массивов, чтобы минимизировать вмешательство в природный ландшафт. Их оборудуют удобным покрытием, информационными указателями, что обеспечит комфорт и безопасность передвижения пешеходов, велосипедистов и владельцев мобильного транспорта. Дополнительно на территории установят малые архитектурные формы, которые придадут пространству эстетическую завершенность и функциональность.

Строительство пройдет под контролем Мосгосстройнадзора.

Для детей сделают современную детскую площадку и зоны с качелями. Все конструкции выполнят из экологичных и износостойких материалов с соблюдением строгих норм безопасности. Участки разместят в тени деревьев и вблизи цветущих кустарников.

Проект планирует реализовать девелопер CapitalGroup. Он направлен на создание комфортной и многофункциональной среды для отдыха горожан всех возрастов.