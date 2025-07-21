Ефимов: новый образовательный комплекс построят в САО

Утвержден проект возведения образовательного комплекса на 1000 мест, расположенного по адресу: 2-й Хорошевский проезд, владение 7/2. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс возведут недалеко от станции Беговая первого Московского центрально диаметра. Согласно проекту он будет состоять из двух корпусов: трехэтажного детского сада на 300 воспитанников и пятиэтажного здания школы на 700 учеников», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что строительством займется инвестор.

В детском саду оборудуют 12 групповых ячеек. Каждая из них будет оснащена раздевалкой, игровой и спальной зонами с раздвижной перегородкой, а также буфетом. В здании разместят медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы. На прилегающей территории организуют игровую и спортивную зоны, а у входа установят навес для колясок и велосипедов.

Школа примет учеников начальных, средних и старших классов.

По словам председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, помимо учебных помещений, здесь запланированы медиатека, лабораторно-исследовательские комплексы и спортивная зона с двумя залами.

«В здании также предусмотрен зал для проведения мероприятий и обеденный зал, медицинский блок», — сказал Щербаков.

Рядом со школой обустроят игровые и гимнастические площадки, мини-футбольное поле, беговые дорожки, а также зоны для баскетбола и волейбола.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Новомосковском округе откроется новый детсад.

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