Ефимов: новое жилье по реновации получили около 24 тыс жителей запада Москвы

В Западном административном округе столицы в рамках программы реновации новые квартиры получили уже порядка 24 тыс. человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первыми предложения равнозначных квартир по программе реновации на западе столицы получили жители 5 домов в районах Проспект Вернадского и Можайский. Сейчас переселение затронуло москвичей в 9 районах округа, а число расселяемых зданий достигло 173. Это почти треть всех домов, включенных в программу реновации в ЗАО. Правообладателями комфортного жилья в округе стали уже почти 24 тыс. горожан», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего на западе столицы планируется перевести в современные жилые комплексы 104 тыс. горожан из 548 устаревших домов.

Возведение новостроек по программе реновации ведется с учетом потребностей всех будущих жильцов, будь то пенсионеры, семьи с детьми или люди с ограниченной мобильностью, для которых критически важна безбарьерная среда. Входы в жилые комплексы расположены на одном уровне с землей, а в подъездах отсутствуют резкие перепады высот. Эти же принципы применяются и при благоустройстве придомовой территории: вокруг домов прокладывают широкие пешеходные дорожки без высоких бордюров.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в районе Проспект Вернадского соглашения на предоставление равнозначных квартир подписали жители 33 старых домов, в Можайском — 31 расселяемого здания. В Очакове-Матвеевском документы на новое жилье также оформили собственники из 31 дома.

«Как правило, новые квартиры просторнее прежних за счет больших по метражу кухонь и коридоров. В помещениях уже выполнен ремонт, установлены светильники и сантехника — все это предусмотрено стандартами программы реновации и позволяет горожанам переехать в новое жилье максимально комфортно и быстро», — пояснила Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошли еще 9 площадок.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».