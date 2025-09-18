сегодня в 14:14

Ефимов: новая взрослая поликлиника в Троицке построена почти наполовину

В Троицке за счет средств городского бюджета продолжается строительство взрослой поликлиники, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Она будет рассчитана на 750 посещений в смену.

«Четырехэтажное здание с подземным этажом общей площадью около 13 тыс. кв. м возводят на Октябрьском проспекте недалеко от дома 5. В настоящее время строители завершили монолитные работы, продолжают кладку кирпичных стен и перегородок, устройство фасадов, кровли, внутренних и внешних инженерных сетей. Строительная готовность объекта превышает 45%», — уточнил вице-мэр.

В новой поликлинике будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проводить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.

«В здании появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические кабинеты. Учреждение укомплектуют новейшим медицинским оборудованием с учетом передовых технологий. Также здесь организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан. Прилегающая территория будет комплексно благоустроена», — добавил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Мосгосстройнадзор занимается контролем возведения поликлиники на всех этапах.

Новый объект позволит повысить доступность медуслуг для местных жителей.

В городе для повышения доступности и качества медицинской помощи населению возводят различные объекты здравоохранения. Это особенно важно в условиях растущего числа жителей. Современные учреждения оснащают передовым оборудованием.

Ранее президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира.